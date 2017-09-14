В США массово разворовывают "Фольксвагены" с автомобильного кладбища

Компания Volkswagen хранит тысячи выкупленных после "дизельгейта" автомобилей на гигантских отстойниках в разных штатах США. Недавно выяснилось, что с одного из таких автокладбищ начали десятками пропадать машины.

Власти американского штата Мичиган заявили о масштабном воровстве автомобилей с "отстойников" VW Group. Сразу несколько десятков автомобилей марок Volkswagen и Audi были украдены с пустырей заброшенного стадиона Silverdome в городе Понтиак, где производитель хранит машины с дизельными двигателями, выкупленные у владельцев в результате "дизельгейта".



По данным местной полиции, всего было украдено 69 автомобилей. Правоохранителям удалось выяснить, что эти машины вывозятся в штат Индиана и продаются на автомобильном аукционе, пишет vesti.ru

Как сообщает Detroit Free Press, ворованным с автокладбища Volkswagen и Audi делали фальшивые документы, благодаря которым машины вывозились из штата и беспрепятственно продавались.

Например, один из автодилеров приобрел с аукциона сразу 32 автомобиля, будучи уверенным в их легальном происхождении. Каждый из них был приобретен у некоего поставщика из Мичигана по 11 000 долларов, а в ходе аукциона был продан уже за 18 000 долларов. В настоящий момент полиция Индианы уже изъяла и восстановила документы на 22 украденных машины.



Как сообщили в полиции, массовую пропажу автомобилей обнаружила сама компания Volkswagen, когда VIN-коды выкупленных машин снова начали появляться в базах данных зарегистрированных автомобилей и у дилеров марки. Вдобавок производитель собирался вновь реализовать некоторые из дизельных "Фольксвагенов" и "Ауди" после разрешенного властями обновления ПО двигателей, но выяснилось, что некоторые машины из этого списка в "отстойнике" просто отсутствуют. Представители немецкой марки ситуацию пока не комментируют.