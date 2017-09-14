Американская чиновница потратила бюджетные средства на смокинг для собаки

Служащую одного из государственных учреждений в американском штате Арканзас обвинили в растрате общественных средств. Как выяснилось, за бюджетный счет женщина покупала вещи для личного пользования, а среди приобретенного оказался даже смокинг для ее собаки.

В общей сложности Кристи Госс, которая работала помощником судьи в городе Хот Спрингс, приобрела с помощью корпоративной кредитной карты товаров и услуг на общую сумму в 200 тысяч долларов, пишет vesti.ru

Чиновница, помимо прочего, купила себе бриллиантовый браслет, билеты на матчи местной команды по американскому футболу, а также диванные подушки с блестками. Для собаки же, кроме смокинга, она приобрела еще и страховку.

На суде Госс признала себя полностью виновной. Приговор по ее делу будет вынесен 22 ноября.