Женщина ограбила банк и отправилась домой на такси

35-летняя жительница американского города Оушен-Спрингс, штат Миссисипи, ограбила банк и с чувством выполненного долга отправилась домой на такси. Оказалось, преступница жила всего в пяти километрах от места преступления и даже не думала скрываться.

Местные стражи порядка подтвердили, что Доминик Р. Спирс ограбила банк Wells Fargo в 10:51 утра. Как именно было совершено преступление, не уточняется. Полицейские оперативно выяснили, что женщина скрылась на такси, пишет vesti.ru

Сотрудники службы безопасности банка проследили за машиной. Вскоре Спирс вышла у жилого комплекса Reserve Apartments. Почему преступница повела себя столь легкомысленно, не сообщается.

В настоящий момент стражи порядка выясняют, есть ли у американки адвокат.