В России подсчитали количество автомобилей у олигархов

Столица России может похвастать, пожалуй, самым молодым и дорогим автопарком, да и большинство ультрароскошных машин сосредоточено именно здесь. А вот по всей стране количество по-настоящему элитных моделей в абсолютном выражении остается мизерным.

Аналитики агентства "Автостат" решили подсчитать, сколько всего машин элитных марок насчитывается во всех российских регионах. Согласно свежему отчету, на конец первого полугодия (т.е., по состоянию на 1 июля 2017 года) в России зарегистрировано 10,5 тысячи автомобилей сегмента Luxury - всего лишь 0,025% от всего парка легковушек.

Причем, сюда не входят "простые" премиальные модели, например, Audi, BMW или Cadillac - речь идет об автомобилях гораздо более высокого статуса.

Наиболее "массовыми" роскошными автомобилями в России являются модели британской марки Bentley, на которые приходится сразу 35% всего объема или 3,6 тысячи единиц. Вторыми по популярности среди люксовых машины с долей 20% парка являются представительские седаны Mercedes-Maybach, зарегистрированные в количестве 2,1 тысячи экземпляров.



Третье и четвертое место делят между собой легендарные марки Maserati и Rolls-Royce, на счету которых по 1,1 тысячи автомобилей в России, а доля каждой едва превышает 10%. Автопарки всех остальных ультрароскошных брендов не превышают тысячи штук. Например, спорткары Ferrari зарегистрированы в количестве 712 единиц, Aston Martin - 411, а Lamborghini - 252.



Как показывает статистика, наибольшее количество сверхдорогих автомобилей продается в Москве. Их численность составляет 5,9 тысяч машин, то есть, более половины всего российского парка.

В том же Санкт-Петербурге зарегистрировано "всего" около 1 000 роскошных моделей, в Подмосковье еще меньше - чуть более 900 единиц.

Из других регионов лидирует Краснодарский край (290 шт.), а также Свердловская (140 шт.), Ростовская (137 шт.) и Самарская (100 шт.) области. В остальных субъектах количество автомобилей класса Luxury - ниже сотни.