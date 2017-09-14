Столичный житель угрожал ножом продавщице в магазине на Буюканах

33-летнего жителя столицы задержали за попытку ограбления магазина. Инцидент произошел этим утром на Буюканах.

Злоумышленник вошел в магазин, и угрожая продавщице битой и кухонным ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Ее напарница говорит, что женщина до сих пор не может прийти в себя.



Сначала она подумала, что это шутка. Преступник был в маске.



Администратор магазина сообщил, что преступника задержал охранник и подоспевшие на помощь таксисты.



По данному случаю заведено уголовное дело.

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы. По данным полиции, с начала года в столице произошло 17 разбойных нападений.







