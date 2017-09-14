США предоставят Молдове 2,28 млн долларов для поддержки экономики

США выделят Молдове помощь в сумме $2,28 млн для поддержки экономики.Это предусматривают поправки, которое намечено внести в Соглашение о помощи в целях развития между правительством Молдовы и США для увеличения торговли и инвестиций в ключевых секторах, которое было подписано 28 сентября 2016 г.

Кабмин Молдовы одобрил начало переговоров и подписание поправки к соглашению, которая позволит увеличить общий объем предусмотренной в рамках документа безвозмездной финансовой помощи для Молдовы на $2,28 тыс. – до $13,15 млн, сообщает infomarket.md

Планируется, что дополнительное финансирование будет направлено на проект «Структурные реформы в Молдове», внедряемый Агентством США по международному развитию USAID) с целью улучшения деловой среды путем внедрения реформ в секторе бизнеса и налоговой сфере.

Для достижения заявленных целей деятельность в рамках проекта будет направлена на дальнейшее сокращение административных барьеров в предпринимательской деятельности, оптимизацию налоговой системы, снижение возможностей для коррупции, улучшение доступа к информации и укрепление диалога между государственным и частным секторами.

Следует отметить, что ранее уже была подписана поправка к упомянутому соглашению, которая позволила увеличить общий объем предусмотренной грантовой помощи для Молдовы на $500 тыс. – до $10 млн. 877,5 тыс.

Дополнительные средства были направлены на консолидацию финансового сектора Молдовы путем повышения прозрачности и ответственности финансовых учреждений и роста потенциала правительства и гражданского общества в этой области,сообщает point.md