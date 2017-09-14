Комиссия по евроинтеграции обсудила ход выполнения соглашения об ассоциации РМ-ЕС

Ход реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и планы властей РМ по выполнению европейской повестки дня стали предметом обсуждения на заседании правительственной комиссии по европейской интеграции под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в правительстве, премьер сказал, что осень будет насыщенной важными событиями, и призвал членов правительства мобилизовать усилия для выполнения обязательств и условий, необходимых для получения макрофинансовой помощи от внешних партнеров.



«Мы выбрали европейскую модель развития РМ и процесс евроинтеграции - в руках правительства, и зависит от того, как мы выполним взятые обязательства», - подчеркнул премьер.



Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур напомнил, что среди ближайших мероприятий по линии сотрудничества с Евросоюзом - заседание Комитета по ассоциации РМ-ЕС и саммита «Восточного партнерства».



В ходе заседании проанализированы действия, предпринятые для выполнения обязательств, которые РМ взяла в области авиации и энергетики.