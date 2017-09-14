Рекордное число виноделов примет участие в Национальном дне вина

Рекордное число производителей примет участие в 16-м Национальном дне вина 7-8 октября в центре молдавской столицы. Об участии в этом традиционном мероприятии объявили 47 винодельческих предприятий, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука.

Замминистра отметил, что Национальный день вина пройдет под девизом «Păstrăm legenda vie a vinului moldovenesc» («Сохраним живую легенду молдавского вина»). Виноделы представят новейшую продукцию, которая появится на рынке в этом году.

В течение двух дней на центральной площади города будут установлены выставочные стенды производителей вина, стенд, посвященный умеренному потреблению, отведена площадка, предназначенная для предприятий общественного питания, и огромная сцена. Также продут ярмарка изделий народных умельцев, школа вина, гастрономический театр, пишет МОЛДПРЕС

В этом году Национальный день вина будет носить экологический характер, призывая потребителей быть дружелюбными к окружающей среде, потреблять умеренно качественные вина, отметил директор Национального бюро виноделия и виноградарства Георге Арпентин. По его словам, школа вина, которая проведет несколько рабочих семинаров, является важным элементом пропаганды умеренного потребления вина.

Ожидается участие зарубежных делегаций, в том числе трех команд журналистов, в частности для освещения и продвижения этого мероприятия на внешний рынок. Третий год подряд праздник пройдет не только на площади Великого национального собрания, но и на винодельческих предприятиях, сказала заместитель директора Проекта по повышению конкурентоспособности в Молдове Диана Лазэр. Она добавила, что в текущем году виноделы в Республике Молдова завоевали около 230 медалей на международных соревнованиях.

Национальный день вина организован Национальным бюро виноградарства и виноделия, Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Ассоциацией производителей винной продукции, IGP „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă”, „Divin”. Стратегический партнер мероприятия – проект по повышению конкурентоспособности в Молдове, финансируемый ЮСАИД и правительством Швеции, генеральный партнер – КБ «Moldova Agroindbank».