Упрощена процедура взыскания штрафа на месте правонарушения

Согласно приказу МВД процедура взыскания штрафа на месте установления правонарушения будет упрощена.

Приказ будет опубликован завтра в «Официальном мониторе», передает moldpres.md.

На квитанции будет указана серия, номер, дата, место совершения правонарушения, а также имя штрафуемого. Документ должны будут подписать обе стороны в двух экземплярах, один из которых получит правонарушитель.

Соответствующую квитанцию внесут в Перечень типовых форм первичных документов строгой отчетности.

Выписывание штрафов на месте включат в перечень видов деятельности, в которых для сбора наличных денежных средств не нужен контрольно-кассовый аппарат.

В соответствии с Кодексом о правонарушениях, лицо, признавшее совершение правонарушения, может оплатить штраф на месте.