Молдавский коллекционер попал в Книгу рекордов Гиннеса за созданную карту Молдовы из редких монет

Карта Молдовы из 160-ти тысяч редких монет. Такой вот шедевр создал наш соотечественник Петр Костин. Коллекционер попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Необычная идея пришла в голову главе Академии наук Георгию Дука. Его впечатлила масштабная коллекция монет, общий вес которых превышает пол тонны.

"Увидев ящик, полный монет, он предложил создать нечто интересное, благодаря чему о нашей стране узнали бы за рубежом", сказал коллекционер, Петр Костин.

На воплощение идеи ушло шесть часов, выложить монеты помогли учащиеся лицея Академии наук, пишет prime.md

"Использовали 164 тысячи 200 монет. Мы отправили заявку в Книгу рекордов Гиннесса и получили от членов комиссии ответ, что подобной карты в мире нет", добавил коллекционер, Петр Костин.

Ценные монеты привлекали не только знатоков, но и злоумышленников, которые не раз пытались их украсть.

"Карта не раз становилась экспонатом разных выставок. Были попытки своровать монеты, особенно когда узнали, что некоторые датируются девятым веком", отметил коллекционер, Петр Костин.

Необычную карту уже демонстрировали на разных выставках Румынии и Украине.