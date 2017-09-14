Малышка из Слободзейского района умерла, проглотив игрушку

В Слободзейском районе ребенок умер, проглотив маленький шарик. Родители вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти жизнь девочки.

По словам представителей полиции, ребенок был из благополучной семьи и всегда находился под присмотром взрослых.

31 августа родители заметили, что малышка проглотила силиконовый шарик 4 см в диаметре, сделанный в Китае. Они вызвали скорую помощь, и девочку доставили в районную больницу. Затем ее перевели в Центр матери и ребенка, где сделали операцию. К сожалению, девочка скончалась 7 сентября.

Полиция расследует обстоятельства трагедии, пишет point.md