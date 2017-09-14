В Сороках ограбили пенсионера на 97 тысяч леев

В Сороках был задержан 28-летний житель села Холошница. Полиция подозревает мужчину в совершении кражи в особо крупных размерах. Сумма ущерба составляет более 97 тысяч леев.

В начале сентября, подозреваемый проник в дом 73-летнего жителя города Сороки и украл у него деньги, золотые украшения и монеты.

Мужчина проник в дом днем, воспользовавшись тем, что хозяина не было дома. Он взломал металлопластиковое окно и входную дверь.

Совершив кражу, подозреваемый продал украденные ценности, пишет point.md

В результате обысков, украденное имущество было возвращено.

Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.