Молдаванин выбросился из окна после ссоры с женой

26-летний молодой человек из Республики Молдова выбросился с четвертого этажа жилого дома в румынском городе Тыргу Фрумос, поссорившись с женой.

Экипаж скорой помощи был вызван соседом пострадавшего около 03:00 в ночь с 12 на 13 сентября.

Мужчину разбудили крики, которые слышались из соседней квартиры, в которой проживают молодые люди.

В какой-то момент сосед услышал странный звук, а когда посмотрел в окно, то увидел молодого мужчину лежащим на асфальте. Гражданин Молдовы выбросился с 4-го этажа, с высоты приблизительно 10 метров, пишет point.md

Молдаванин был немедленно интубирован и отправлен в больницу им. Святого Спиридона в Яссы, где его прооперировали. В результате падения у гражданина Молдовы разорвался мочевой пузырь. Также он получил незначительные травмы.

По словам руководителя отделения неотложной помощи SMURD больницы им. Святого Спиридона, после операции состояние пациента стабильно. Мужчине должны сделать томографию. Врачи надеются, что прогноз будет благоприятным.