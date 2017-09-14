Воры в форме полицейских украли у 97-летней парижанки 10 слитков золота и украшения

Двое переодетых в сотрудников полиции злоумышленников украли у 97-летней жительницы Парижа слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро, сообщает в четверг газета Parisien.

По информации издания, инцидент произошел вечером в среду в XVI округе французской столицы. Злоумышленники заявили, что занимаются расследованием ограблений, и убедили пожилую женщину пустить их в квартиру. По словам источника издания, "у них, несомненно, были поддельные нашивки и полицейские удостоверения".

Преступникам удалось "заболтать" старушку, обыскать квартиру и получить ключ от сейфа. "Оборотни в погонах" вынесли из квартиры парижанки десять слитков золота и украшения на общую сумму около 300 тысяч евро, пишет РИА Новости

Полиция ведет поиски злоумышленников.







