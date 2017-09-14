Из-за отсутствия кроватей малыши в детском саду села Фрумушика вынуждены спать на полу

В детском саду села Фрумушика дети вынуждены спать днем на полу. С первого сентября, по приказу управления образования Кагульского района, дошкольное учреждение перевели на полный рабочий день, но кровати вовремя привезти не успели. Заказ на столичной мебельной фабрике должны были выполнить до конца июля.

"В субботу встретилась с представителями райсовета, и сказала, что кроваток нет, а они ответили, что это моя ошибка, надо было не делать предоплату, а заплатить только 10%", - директор детсада села Фрумушика Стелла Олару.



Воспитатели укладывают детей спать днем прямо на постеленные на полу матрасы.



"Мы пошли навстречу тем родителям, которые работают, и им негде оставить детей, и они согласились на такие условия, они не против, чтобы дети так спали днем. Они сами это предложили", - воспитатель детского сада Елена Платон.



Некоторые родители вынуждены принять такие условия. Другие родители стараются забрать детей до тихого часа.



На мебельной фабрике говорят, что у них пока нет машин, чтобы отвезти кроватки в село.



В то же время, в районном управлении образования, похоже, не знают, что происходит в детсаду.



По документам, детский сад работает по 10 с половиной часов в день, но на самом деле это не так, потому что мебели еще нет. Надеемся, что кроватки получат уже до конца сентября, и детский сад заработает в нормальном режиме.



В детский сад в селе Фрумушика зачислены 45 детей.





