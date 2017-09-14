В детском саду села Фрумушика дети вынуждены спать днем на полу. С первого сентября, по приказу управления образования Кагульского района, дошкольное учреждение перевели на полный рабочий день, но кровати вовремя привезти не успели. Заказ на столичной мебельной фабрике должны были выполнить до конца июля.
"В субботу встретилась с представителями райсовета, и сказала, что кроваток нет, а они ответили, что это моя ошибка, надо было не делать предоплату, а заплатить только 10%", - директор детсада села Фрумушика Стелла Олару.
Воспитатели укладывают детей спать днем прямо на постеленные на полу матрасы.
"Мы пошли навстречу тем родителям, которые работают, и им негде оставить детей, и они согласились на такие условия, они не против, чтобы дети так спали днем. Они сами это предложили", - воспитатель детского сада Елена Платон.
Некоторые родители вынуждены принять такие условия. Другие родители стараются забрать детей до тихого часа.
На мебельной фабрике говорят, что у них пока нет машин, чтобы отвезти кроватки в село.
В то же время, в районном управлении образования, похоже, не знают, что происходит в детсаду.
По документам, детский сад работает по 10 с половиной часов в день, но на самом деле это не так, потому что мебели еще нет. Надеемся, что кроватки получат уже до конца сентября, и детский сад заработает в нормальном режиме.
В детский сад в селе Фрумушика зачислены 45 детей.
Комментарии
- Молдаванин выбросился из окна после ссоры с женой
- Семейный бизнес супругов-наркоторговцев пресекли в Кагульском районе
- В Кишиневе мужчина угрожал ножом своей бывшей сожительнице и ее сыну
- В Сороках ограбили пенсионера на 97 тысяч леев
- Малышка из Слободзейского района умерла, проглотив игрушку
- Столичный житель угрожал ножом продавщице в магазине на Буюканах
- Житель Страшенского района совершил несколько преступлений в столице
- Полиция выявила в столичном магазине просроченные продукты
- Дело Андрея Брагуцы: прокурора и судью требуют привлечь к дисциплинарной ответственности
- Житель Окницкого района спрятал в тайниках 136 кг колбас
- Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО
- В Киеве возле вокзала на паркинге нашли гранату
- Из-за отсутствия кроватей малыши в детском саду села Фрумушика вынуждены спать на полу
- Евросоюз продлил санкции против россиян и украинцев
- Воры в форме полицейских украли у 97-летней парижанки 10 слитков золота и украшения
- В Румынии зарегистрированы 22 случая лихорадки Западного Нила
- Российским дипломатам в США грозит штраф за дым над консульством
- Вертолет президента Таджикистана случайно убил директора аэропорта
- Студентка билась с грабителями за сумочку с дипломной работой. ВИДЕО
- Северная Корея обещает погрузить США в тьму и пепел
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Игорь Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину
- Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов
- Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева
- Игорь Додон: Развязать что-то в стране проще всего, а остановить сложно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW