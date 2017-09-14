В Киеве возле вокзала на паркинге нашли гранату

В Киеве на недостроенном паркинге около железнодорожного вокзала полиция обнаружила гранату Ф-1 с запалом. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, гранату оставил на паркинге 31-летний мужчина.

По его словам, гранату он получил от знакомого во время употребления алкоголя. После он завернул гранату в бумагу и спрятал в железную трубу.

Владельцу гранаты, которого уличили в разбойном нападении и ограблении, теперь грозит ответственность также за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, пишет korrespondent.net