Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО

Кенийские рейнджеры, осматривающие территорию заповедника на северо-востоке страны, смогли снять на видео двух редчайших белых жирафов.

Необычному окрасу жирафы обязаны генетической мутации. У них наблюдается лейцизм, который отличается от альбинизма тем, что это явление приводит к частичной потере пигментации кожи, пишет moya-planeta.ru

Впервые о существовании белых жирафов стало известно в январе 2016 года, тогда их увидели в Танзании. В настоящий момент таких животных видели только там и в Кении.