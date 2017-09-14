Ученые доказали способность викингов «видеть» сквозь облака

Почти полвека ученые задавались вопросом, как викинги путешествовали по морям на большие расстояния под плотным слоем облаков, умудряясь ориентироваться по Солнцу с помощью «солнечного компаса»?

Прошлое могло навсегда похоронить доказательства существования таких компасов, однако новое исследование подробно описывает способ, благодаря которыму северные мореплаватели путешествовали через плотный туман и в облачную погоду.

Согласно гипотезе, выдвинутое езе в 1967 году, викинги пользовались специальным кристаллом — прозрачным минералом, который разделяет луч света пополам (двойное лучепреломление). Например, исландский шпат является как раз таким кристаллом. Он позволяет фильтровать рассеянный свет, поступающий с отдельных участков пасмурного неба.

Венгерские ученые тестировали несколько типов поляризующих кристаллов в различных метеоусловиях в течение года, чтобы проверить гипотезу, сообщает Science Alert.

По словам датского археолога Торшильда Рамскоу, участвовавшего в исследовании, викинги могли точно определять положение Солнца в небе, скртого под плотным слоем облаков, удерживая минерал для фильтрации света.

Проходя через полупрозрачный объект, солнечный свет разделялся на рассеянные и прямые лучи, благодаря чему можно узнать, где именно находится светило и определить направление, сверившись по карте.

Таким образом викинги преодолевали громадные расстояния, путешествуя по Атлантике. Условия в Северной Атлантике не всегда идеальны: облачный покров, безусловно, создает проблемы в навигации. Магнитных компасов у викингов не было, зато были «солнечные камни», которые упоминаются в различных средневековых текстах. Управляться с такими кристаллами непросто: необходима тщательная «калибровка» и острое зрение.

Несмотря на то, что у этой гипотезы множество сторонников, пока что не обнаружено ни единого осколка подобного «компаса». Поэтому венгерским ученым пришлось протестировать кристаллы при 1080 вариациях положения Солнца и степеней облачности в лабораторных условиях.

Кристаллы кальцита, кордиерита и турмалина принимали рассеянный солнечный свет в ходе эксперимента, и лишь первый опытный экземпляр оказался наиболее подходящим на роль «компаса».

Исследователи обращают внимание: если викинги все же использовали «солнечные камни», то для более точных данных должны были применять их ранним утром и во время летнего солнцестояния, когда кристаллы наиболее эффективны, пишет moya-planeta.ru