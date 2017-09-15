Рассмотрение вопроса в Генассамблеи ООН о выводе иностранных войск из Молдовы отложен до октября

Рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложено до октября, заявил пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма.

"В соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре", — сказал Варма журналистам в ООН.

Он уточнил, что речь идет о делегациях Молдавии и России. По его словам, на заседании Генассамблеи 15 сентября будет принята программа работы на 72-ю сессию.

Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией,сообщает point.md