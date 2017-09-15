В лондонском метро произошел взрыв

В лондонском метро произошел нештатный инцидент на станции "Парсонс Грин", которая находится на юго-западе города.

Очевидцы утверждают, что в вагоне поезда произошел взрыв. Агентство Рейтер также сообщает, что речь может идти о взрыве, но официально эта информация пока не подтверждена.

По словам одной из очевидцев, она услышала взрыв, а потом увидела языки пламени. Она добавила, что между ней и местом взрывом было много людей, поэтому она не пострадала.

Однако, по словам женщины, она видела нескольких пострадавших, в том числе с обожженными лицами. По ее словам, в вагоне началась паника, сообщает ВВС.

К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи. Полиция заявила, что в курсе произошедшего и занимается расследованием. Станция оцеплена.