Додон просит Венецианскую комиссию рассудить его конфликт с правительством.Президент Молдовы Игорь Додон обратится в Венецианскую комиссию Совета Европы за помощью в разрешении конфликта с правительством страны и установлении роли Конституционного суда.
Глава государства намерен поинтересоваться в ВК, может ли Конституционный суд изменять текст конституции или это может делать только парламент, имеет ли КС право интерпретировать Основной закон, «создавая новые нормы, противоречащие реальному тексту конституции», сообщает regnum.ru
Додон также хочет уточнить, может ли парламент урезать полномочия президента или такие возможные изменения вступят в силу только с началом нового срока президентства.
Ранее Додон и правительство Молдавии неоднократно вступали в конфликт по различным вопросам внутренней и внешней политики.
Комментарии
- Игорь Додон отправился в Туркменистан
- Рассмотрение вопроса в Генассамблеи ООН о выводе иностранных войск из Молдовы отложен до октября
- Комиссия по евроинтеграции обсудила ход выполнения соглашения об ассоциации РМ-ЕС
- Адвокаты Владимира Филата снова обратились в Высшую судебную палату страны
- Адвокаты бывшего сепаратистского лидера обратятся к ЕС по факту уголовных дел на имя Евгения Шевчука
- Состоялась встреча президента Турции и Спикера парламента Андриана Канду
- Дорин Киртоакэ запустил кампанию анти-референдум
- Оппозиционеры собираются протестовать в воскресенье
- Евгения Стурзу вновь выдвигают на пост главы минобороны
- Министр иностранных дел Литвы посетит Молдову
- Число жертв урагана Харви в США достигло 82
- Режим ЧП в экономике Венесуэлы продлен в девятый раз
- На военной базе в США произошел взрыв
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане
- Президент Южной Кореи пригрозил КНДР уничтожением
- Вертолет президента Таджикистана случайно убил директора аэропорта
- Молдавская группа DoReDОS заняла первое место на «Новой волне»
- В США массово разворовывают "Фольксвагены" с автомобильного кладбища
- Ученые доказали способность викингов «видеть» сквозь облака
- Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Игорь Додон потребовал уволить замминистра обороны из-за отправки военных на Украину
- Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов
- Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева
- Игорь Додон: Развязать что-то в стране проще всего, а остановить сложно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW