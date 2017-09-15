В молдавской медицине отмечается прогресс

В молдавской медицине отмечается прогресс. Однако есть проблемы с нехваткой современного оборудования для проведения сложных операций малышам.

А самым слабым звеном по-прежнему остаётся фетальная хирургия. Эти вопросы обсудили на конференции, посвящённой педиатрической хирургии, которая прошла в Кишинёве. Своим опытом с молдавскими врачами поделились специалисты из Австрии, Германии, Польши и Украины.



"Понравилась лекция о современных методах педиатрической хирургии. К сожалению, у нас такого нет, это требует огромных инвестиций", - детский хирург Александр Жалбэ.



В то же время наши врачи отметили, что несмотря на существующие в медицине проблемы, им всё же удалось освоить некоторые современные методы лечения больных.



"Хотя у нас есть некоторые трудности, мы всё же доказали, что не плетемся в конце, а находимся на одном уровне с другими странами. Все, что делают заграничные коллеги, мы применяем и у нас", - детский хирург Никоглай Швага.



"Мне казалось, что у нас уровень ниже, но побеседовав с коллегами, послушав лекции о тактике, что надо делать и чего не надо, понял, что у нас достаточно хороший уровень", - детский хирург Виктория Челак.



Зарубежные специалисты говорят, что наша страна достигла значительного прогресса в области медицины.



"Кишинёвская команда детских хирургов очень хорошо подготовлена, у них есть чему поучиться. В последние годы наблюдаются явные улучшения. Я много лет приезжаю в Кишинев, вижу, что теперь есть аппаратура, намного лучше, чем раньше", - детский хирург из Румынии Константин Тика.



Международная конференция педиатрической хирургии собрала 150 врачей из Украины, России, Молдовы и стран Евросоюза. Проводится она под патронажем Министерства здравоохранения, социальной защиты и семьи. Продлится мероприятие до 16 сентября.





