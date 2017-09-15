В Молдове растет число автомобилей

70-ти процентное снижение стоимости растаможки повлияло на число зарегистрированных в Молдове автомобилей.

За восемь месяцев текущего года на учет поставили более 18 тысяч машин, что почти на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период 2016-ого.

По данным госпредприятия Registru, половине этих автомобилей - от восьми до десяти лет, примерно четверть сошла с конвейера пять-семь лет назад. А каждая пятая зарегистрированная в Молдове машина - новая. И в автосалонах говорят о росте продаж.

С января по август дилеры продали более трех тысяч новых авто, что на треть больше показателя прошлого года. Каждый второй покупатель приобрел внедорожник или кроссовер.

В прошлом месяце, по статистике, самым большим спросом пользовались "Шкоды" - куплено было 60 автомобилей этой марки. На втором месте "Тойота" – 59 машин. На третьем "Хёндэ" - 49. Также в списке лидеров - Suzuki и Mercedes.







