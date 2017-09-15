В Молдове может появится закон, регламентирующий деятельность риелторов. Этот вопрос обсудили накануне на встрече со своими румынскими коллегами представители Объединения агентств недвижимости.
"Агент по недвижимости получает 3% комиссии от реальной стоимости квартиры. У него нет возможности легально представить разницу в процентном соотношении. Вот мы и пытаемся получить это право", - член Объединения агентств недвижимости РМ Виктория Ноний.
Гостья из Румынии Иляна Преда отметила, что прежде всего, следует сделать переоценку кадастровой стоимости объектов недвижимости и создать единую базу данных, в которой отражалась бы их конечная цена.
"Давайте возьмем на себя эту ответственность. Это в ваших силах - создать общую базу данных, в которой вы будете указывать ту цену, которую обговорили у нотариуса", - член Ассоциации агентов по недвижимости Румынии Иляна Преда.
На следующей неделе члены Объединения намерены обсудить этот вопрос с гражданским обществом, экспертами и представителями правительства.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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ДЕВА
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День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW