Игорь Додон отправился в Туркменистан

Президент Молдовы Игорь Додон отправился в Туркменистан, где проведет встречи с лидерами ряда государств. Лидер Республики Молдова Игорь Додон в рамках визита в Ашхабад запланировал проведение встреч с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также председателем Совета Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом Додон сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства отправился в Туркменистан в пятницу по приглашению президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова.

"Приму участие в открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам", — написал Додон.

Он уточнил, что в этой церемонии примут участие главы государств и высокопоставленные лица из более чем 30 стран, в том числе Российской Федерации, Индии, Китая, Белоруссии, Казахстана, Турции, сообщает sputnik.md

"В ходе визита планирую встретиться с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Председателем Совета Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и другими официальными лицами", — добавил Додон.







