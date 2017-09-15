Порошенко назвал себя президентом мира

Во время открытия международной ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия", Петр Порошенко заявил, что он является президентом мира.

"В Нью-Йорке нужно очень много сделать (о предстоящем визите в США и встрече с высокопоставленными лицами американской администрации - ред.). Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно", - сказал президент, комментируя свой предстоящий визит в Соединенные Штаты.

Он отметил, что партнеры Украины в Европе и США поддерживают размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса.

"Я президент мира, мы хотим мира", - подчеркнул Порошенко.

Также во время открытия бизнесмен Виктор Пинчук заявил, что Ялта для Украины – это то же, что Иерусалим для Израиля.

Порошенко в своей речи поддержал Пинчука и сказал, что еще недавно Украина балансировала между "хаосом и неуверенностью", но сейчас, благодаря сопротивлению украинцев российской агрессии в Крыму и на Донбассе, ситуация изменилась, пишет korrespondent.net

"И кто-то уже открывал бутылки с крымским вином, и снова расставляли стулья в Ялте, чтобы снова поделить мир... И мне понравилась фраза: "Ни единого шанса". Увидимся в следующем году в Ялте. А почему? "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Это фраза Ницше, и она, по моему мнению, целиком отображает то, что происходит сегодня в геополитике. Мы уже живем в новом мире", – заявил Порошенко.