В Британии умер старейший в мире кот

В Великобритании скончался старейший в мире кот по кличке Натмег, возраст которого составлял 32 года, передает The Mirror.

Животное перенесло сердечную недостаточность и ветеринары уже ничего не могли сделать. В итоге кота усыпили в начала сентября.

Известно, что предыдущий возрастной рекорд принадлежал коту Кордуэю, который умер в возрасте 26-ти лет, сообщает korrespondent.net