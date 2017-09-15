Раскрыт способ повлиять на продолжительность жизни

Группа американских ученых обнаружила связь между ограничением калорийности пищи и генетической саморегуляцией продолжительности жизни, о чем передает сайт Темпльского университета в США. Полный текст исследования был обнародован в издании Nature Communications.

По словам специалистов, с продолжительностью жизни связана скорость эпигенетических изменений. Она индивидуальна для каждого из видов, при этом чем дольше живет их представитель, тем медленнее у него в организме происходят подобные изменения.

Ученые выяснили, что голодание и ограничение калорийности пищи, потребляемой человеком, увеличивает его продолжительность жизни, сообщает korrespondent.net

Такие выводы были сделаны на основе анализа образцов эпигенетического дрейфа крови мышей, людей и обезьян различных возрастов.