Госдеп предупредил о терактах по всему миру

Госдепартамент США предупредил американцев о террористической угрозе по всему миру и заявил о необходимости быть бдительными в связи с этим.

"Поскольку теракты, политические перевороты и акты насилия зачастую происходят без предупреждений, гражданам США рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий", – говорится в предупреждении американского дипломатического ведомства.

Оно замещает собой аналогичный документ от 6 марта 2017 года.

Гражданам США предлагается изучить перед поездками информацию о странах на сайте госдепартамента, а также подписаться на специальную программу, позволяющую направлять им сообщения и выявлять их место нахождения в случае чрезвычайных ситуаций, пишет korrespondent.net

"Террористические группировки вроде "Исламского государства" и "Аль-Каиды", а также их сторонники, намерены атаковать американских граждан, где бы они ни находились. Экстремисты могут применять обычные или не относящиеся к обычным виды вооружений для нападений на американских граждан или на частные интересы", – говорится в сообщении.

В предупреждении указан ряд стран, в отношении которых для американцев действуют предупреждения об опасности поездок. В их числе Украина, Турция, КНДР, Иран, Египет, Афганистан и другие страны.