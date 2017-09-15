Неизвестное существо подплыло к дайверу в Австралии

Невероятное, странное и розовое существо длиной в 3 м, напоминающее гигантский растянутый мыльный пузырь в воде, повстречалось дайверу в Австралии.

Джей Винк сфотографировал существо и выложил снимок в Facebook с вопросом: «Ребята, кто-нибудь может определить, что это за розовая штуковина?»

Он повстречал ее у побережья Порт-Дугласа (штат Квинсленд). Существо было длинным и переливалось оттенками розового, становясь то ярче, то бледнее, передает Daily Mail.

Дайвер наткнулся на пиросому, или огнетелку, которая представляет собой тысячи крошечных колониальных организмов, зооидов, сцепившихся вместе и сформировавших желеобразную структуру. Эти зооиды известны как «морские огурцы» или «морские единороги».

Отметим, что речь идет именно о пиросомах, а не о нарвалах, которых тоже называют «морскими единорогами».

Существо, которое плавало у побережья Австралии, имеет цилиндрическую форму и светится оттенками синего и розового. Дайвер отметил, что вид пиросомы был довольно необычным, слишком ярким, чего, к сожалению, не удалось зафиксировать фотоаппарату, пишет moya-planeta.ru