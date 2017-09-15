США ввели санкции против двух авиакомпаний Украины

Власти США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний за сотрудничество с компаниями Ирана и Ирака. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Всего ограничения были введены против 11 юридических и физических лиц из разных стран за сотрудничество с компаниями и лицами, находившимися под санкциями.

В частности, говорится, что Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США, согласно исполнительному указу №13224, внесло в санкционный список основанные в Украине авиакомпанию Хорс (Khors Aircompany) и авиакомпанию Дарт (Dart Airlines) в связи с предоставлением иранским и иракским авиакомпаниям, которые уже находились под санкциями, авиационно-транспортных услуг.

Украинские компании сотрудничали с иранскими компаниями Каспийские авиалинии (Caspian Air) и Mahan Air и иракской авиакомпанией Al-Naser Airlines, попавших под санкции с 2011 по 2015 год, пишет korrespondent.net