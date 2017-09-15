На Шри-Ланке крокодил растерзал британского журналиста

На Шри-Ланке на журналиста Financial Times Пола МакКлина напал крокодил, в результате чего мужчина погиб. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило агентство Reuters.

По словам очевидца, журналист находился на пляже в районе Аругам-Бэй на юго-восточном побережье острова с друзьями. Затем местные жители услышали, как МакКлин кричал о помощи, когда крокодил затащил его в реку, пишет korrespondent.net

Отметим, что газета на своем веб-сайте сообщила, что причина смерти не была установлена. Тело МакКлина опознали друзья.

По данным СМИ, МакКлин – репортер, выпускник Оксфордского университета. Он присоединился к газете как стажер-выпускник два года назад и работал в службе новостей fastFT.