Политическая осень в Молдове начнется с воскресного митинга

Воскресный протест ударит по гогошарам населения Молдовы! Митинг оппозиции, намеченный на 17 сентября, по сути не изменит ландшафт избирательной системы, а лишь напомнит – началась «жаркая политическая осень».

Протест, организованный партией бывшего министра образования Майи Санду («Действие и солидарность»), а также Либерал-демократами и Платформой «Достоинство и правда», будет направлен против смешанной избирательной системы.

Правда, загвоздка в том, что новая избирательная система уже не просто красиво оформлена на бумаге, но и принята парламентом, а также промульгирована президентом. Случилось это еще летом, а точнее – в конце июля. Иными словами, следующие парламентские выборы, проведение которых намечено на 2018 год, пройдут по-новому. И митинг оппозиции, направленный против таких перемен, по сути «политический ландшафт» страны не изменит.

Зато откроет так называемую «жаркую политическую осень» и отвлечет электорат от земных дел: сельских жителей – от уборки винограда, помидоров и прочих фруктов и овощей, городских – от подготовки к зиме и приготовлени я массовых закруток на душных пока еще кухоньках. Тут уж надо выбирать: или идти на митинг, чтобы пополнить ряды тех, кто все равно ничего не изменит, или заняться банальными закрутками! Гогошары, помидоры, баклажаны… Их сезон вот-вот закончится, цены на рынках еще божеские – самое время консервировать овощи!

Вот и получается, что протест, намеченный на 17 сентября, ударит прежде всего не по избирательной системе, а по гогошарам. В самом прямом смысле этого слова, смотреть далее https://www.kp.md/daily/26731/3758368/