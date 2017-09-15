Леди Гагу в экстренном порядке госпитализировали

Американская певица Леди Гага была в экстренном порядке госпитализирована в одной из клиник бразильской столицы Рио-де-Жанейро, о чем певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Меня отвезли в больницу. Это не просто боль в районе бедра или усталость от тура, это очень сильная боль. Я в хороших руках с самыми лучшими врачами", - отметила она, пишет korrespondent.net

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