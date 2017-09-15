Названа эффективная площадь дисплея iPhone X

Эксперты назвали эффективную площадь дисплея недавно представленного "яблочного" флагмана iPhone X. По подсчетам, она составляет 81,49 процента передней панели, передает GSMArena.

Известно, что диагональ дисплея флагмана составляет 5,8 дюйма. Сверху у него расположена большая вставка под фронтальную камеру и сенсоры, которые дисплей обтекает. При этом сами рамки выглядят небольшими.

Тем не менее, смартфон уступает по количеству эффективной площади безрамочному Xiaomi Mi MIX 2, представленному за день до него и показывающему результат в 82,63 процента, пишет korrespondent.net

Еще более внушительный результат продемонстрировал LG V30, показатель которого составил 83,24 процента. А лидером по-прежнему остается Galaxy S8 с 83,6 процентами.