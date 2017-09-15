Взрыв в лондонском метро признали терактом

Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", — сказал представитель полиции журналистам.

Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев, пишет

РИА Новости

Sun сообщает о "бомбе, смонтированной внутри пластикового ведра" и о том, что полицейские "обнаружили и обезвреживают второе взрывное устройство". Кроме этого таблоид сообщает о некоем "мужчине с ножом", которого преследуют правоохранители.

По словам очевидцев, взорвался контейнер в вагоне. На фото, выложенном одним из пассажиров в социальных сетях, виден стоящий у дверей пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

На месте работают медики, вооруженные полицейские и пожарные. Бригады прибыли из всех окрестных районов — Фулэма, Вандсворта, Челси и Хаммерсмита.





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