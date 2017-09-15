Самые счастливые города Европы

Эксперты аналитического агентства Eurostat определили города Европы с самыми счастливыми жителями. Как сообщает The Independent, больше всего довольных жизнью людей проживает в столице Латвии — Вильнюсе.

Распределение происходило по нескольким критериям. Например, лидером по числу горожан, довольных благоустройством общественных мест, стала австрийская Вена, а экологией — Люксембург. Ситуация со здравоохранением, по данным аналитиков, лучше всего обстоит в Амстердаме, а лучшее образование предоставляют в Дублине.

В начале сентября аналитики британской компании Zipjet составили рейтинг самых спокойных городов мира. В первую десятку вошли сразу несколько немецких городов.

По результатам исследования первое место в списке городов, где у населения почти нет поводов для беспокойства, занял немецкий Штутгарт. Еще один город в Германии — Ганновер — получил «бронзу» рейтинга, Мюнхену досталась пятая позиция, а Гамбургу — последнее место в почетной десятке, передает Лента.ру.