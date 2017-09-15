У Турции есть потенциал увеличить инвестиции в Молдову до $1 млрд

Турция может открыть в Молдове свой коммерческий банк.Об этом шла речь в ходе встречи, которую провели в Анкаре председатель парламента Молдовы Андриан Канду и его турецкий коллега, глава Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Спикер турецкого парламента приветствовал расширение зоны свободного предпринимательства «Валканеш», отметив, что это привлечет инвесторов в Гагаузию и, следовательно, увеличит экономический рост, сообщает infomarket.md

Стороны обсудили вопрос расширения двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое вступило в силу в прошлом году, за счет распространения его на сферу услуг.

Исмаил Кахраман заявил, что у Турции есть потенциал увеличить инвестиции в Молдову до $1 млрд.

В целях активизации экономических и торговых отношений спикер турецкого парламента отметил, что Турция поддерживает создание торгово-экономического бюро в посольстве Молдовы, которое будет иметь представительства в Стамбуле и Анкаре.