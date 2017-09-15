Охотник Эйнар Амбакк обнаружил в скалах на юге Норвегии меч, которому, как предполагают ученые, более тысячи лет.
Место находки меча уже обследовали археологи, но им не удалось обнаружить других артефактов, сообщает Metro.
Клинок находился между двух камней на высоте 1640 метров над уровнем моря. Скорее всего, нож "дожил" до наших дней лишь благодаря холоду на высокогорье. Когда находку доставили археологу Ларсу Пило, специалист предположил, что меч мог быть изготовлен между 850 и 950 годами.
"Кажется маловероятным, что меч поднялся на поверхность из слоя вечной мерзлоты. На нем нет царапин и изгибов. Скорее всего, он так и лежал в этих горах все время, или скользнул вниз с небольшой высоты. Мы проверили территорию в 20 метрах от места находки и ничего не обнаружили. Таким образом, меч - это изолированный артефакт", - говорит Ларс Пило.
Пило добавляет, что сейчас невозможно узнать, что же случилось с владельцем оружия, которое более 1000 лет лежало в снегу, но предполагает, что владелец меча, возможно, заблудился и умер в горах, пишет nv.ua
Комментарии
- Найден самый древний нуль
- Биологи идентифицировали загадочное зубастое существо с техасского пляжа
- Неизвестное существо подплыло к дайверу в Австралии
- Раскрыт способ повлиять на продолжительность жизни
- Ученые доказали способность викингов «видеть» сквозь облака
- Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО
- Названа ключевая опасность позднего отцовства
- На пляже в Техасе нашли загадочное животное
- Исследование: вкусовые предпочтения супругов с годами начинают становиться похожими
- Найдены новые неуязвимые формы жизни
- В Facebook появится новый раздел о чрезвычайных происшествиях
- Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам
- Найден самый древний нуль
- В центре Парижа произошло нападение на военного
- Главную площадь столицы в воскресенье перекроют
- В США массово разворовывают "Фольксвагены" с автомобильного кладбища
- Молдавская группа DoReDОS заняла первое место на «Новой волне»
- Ученые доказали способность викингов «видеть» сквозь облака
- Редких белоснежных жирафов заметили в Кении. ВИДЕО
- Студентка билась с грабителями за сумочку с дипломной работой. ВИДЕО
- Иномарка с женщиной и ребенком рухнула с 4-го этажа московского паркинга
- Вода пропала: "Ирма" забрала океан у Багамских островов
- Задержаны столичные чиновники за незаконное присвоение земель в центре Кишинева
- Порошенко прокомментировал прорыв Саакашвили
- Air Moldova вошла в топ авиакомпаний СНГ с самой вкусной едой на борту
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Друзья могут пригласить в театр или в кино. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW