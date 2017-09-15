Boeing планирует увеличить производство самолетов

Американский самолетостроительный концерн Boeing планирует увеличить производство самолетов модели 787 Dreamliner в 2019 году до 14 в год.

Многие аналитики ожидали, что компания не станет увеличивать производство своих широкофюзеляжных самолетов, однако глава Boeing Дэннис Мюйленберг выразил уверенность в повышении спроса на них по мере того, как компании начнут обновлять устаревший авиапарк в начале следующего десятилетия, пишет nv.ua

В настоящее время самолеты Dreamliner производятся на двух заводах Boeing в США. Следует отметить, что сейчас авиаконцерн производит 12 самолетов в год.

Ранее сообщалось, что авиаконцерн Boeing обогнал европейский Airbus по количеству заказов в 5 раз. Однако в денежном эквиваленте разница значительно ниже – $4,2 млрд против $1,6 млрд.