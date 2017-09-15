В американском штате Мигичан выставили на продажу дом неподалеку от кладбища. В объявлении риелтор решил пошутить и заявил, что у новых жильцов точно будут «тихие соседи».
Агент Шейн Бройлс признался, что эта шутка сразу пришла ему в голову, когда он увидел будущий объект продажи — небольшой дом в городе Девитт. Он рассказал, что его дедушка и бабушка когда-то знали человека, который тоже жил около кладбища и так же отзывался об этом месте.
Бройс заявил, что не видит в своем объявлении ничего плохого. По его словам, жизнь утрачивает смысл, если в ней нет места небольшому дурачеству.
Владельцы дома шутку оценили. Они также заявили, что готовы пообещать новым владельцам, что захоронений на этом месте не прибавится, передает Лента.ру.
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авторы DW