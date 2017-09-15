В США продают дом у кладбища с "тихими соседями"

В американском штате Мигичан выставили на продажу дом неподалеку от кладбища. В объявлении риелтор решил пошутить и заявил, что у новых жильцов точно будут «тихие соседи».

Агент Шейн Бройлс признался, что эта шутка сразу пришла ему в голову, когда он увидел будущий объект продажи — небольшой дом в городе Девитт. Он рассказал, что его дедушка и бабушка когда-то знали человека, который тоже жил около кладбища и так же отзывался об этом месте.

Бройс заявил, что не видит в своем объявлении ничего плохого. По его словам, жизнь утрачивает смысл, если в ней нет места небольшому дурачеству.

Владельцы дома шутку оценили. Они также заявили, что готовы пообещать новым владельцам, что захоронений на этом месте не прибавится, передает Лента.ру.