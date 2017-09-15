В Facebook появится новый раздел о чрезвычайных происшествиях

Facebook открывает новый раздел Crisis Response, в котором будет отображаться информация о последних чрезвычайных ситуациях.

"Crisis Response будет доступен в ближайшие недели с главной страницы десктопа или через кнопку меню в мобильном приложении. Там будут собраны возможность оповестить своих друзей и близких о том, что вы в безопасности, а также ссылки на статьи, фотографии и видео о чрезвычайной ситуации", - сообщили в соцсети.

В новом разделе будет функция "помощь сообществам" - люди смогут попросить о помощи или оказать ее пострадавшим. Также есть возможность запустить фандрейзинг и собрать помощь для тех, кто пострадал от чрезвычайного происшествия, пишет korrespondent.net