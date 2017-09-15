Отец продал 11-месячного сына за 360 долларов, чтобы опохмелиться

Житель деревни Асталь в восточном индийском штате Орисса Баларам Мукхи обвиняется в продаже своего 11-месячного сына за £270 (около 360 долларов), большую часть которых он потратил на алкоголь. На остальные мужчина купил себе мобильный телефон и серебряный браслет для семилетней дочки, сообщает The Sun.

Полиция также допросила маму ребёнка, однако пока не сообщается, была ли она причастна к продаже. Ещё у родителей есть 10-летний сын.

Купить ребёнка решила семья, которая пережила смерть своего старшего сына, которому было 24 года. Мать долгое время боролось с депрессией, после чего её супруг попросил знакомых найти им младенца. Мужчина считал, что ребёнок мог спасти его любимую, поэтому готовился к усыновлению, пишет life.ru