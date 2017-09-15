Ковтуну инкриминируют уголовное преступление, предусмотренное частью 3 ст. 27 и частью 2 ст. 127 УК Украины — «организация пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц», передает dumskaya.net.

По версии следствия, Ковтун вместе с неустановленными пока лицами организовал истязание заключенных СИЗО в ответ на убийство одним из них сотрудницы изолятора. В результате акции устрашения были избиты 15 заключенных.

В целом уголовное производство открыто по части 2 ст. 127, части 1 ст. 366, части 2 ст. 436-1 УК Украины — пытки, служебный подлог, использование символики коммунистического режима. К ответственности, кроме Ковтуна, привлекут 10 пенитенциариев.