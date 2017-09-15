Google объявила дату презентации новых смартфонов

Компания Google опубликовала на своём официальном YouTube-канале видео, в котором раскрыла дату презентации нового поколения смартфонов Pixel. На это обратило внимание издание The Verge.

Ролик посвящён жалобам пользователей на смартфоны, оборудованные плохой камерой, малым объёмом памяти и слабой батареей. В конце видео зрителям предлагают перейти на сайт, где размещено сообщение: "Думаете о замене смартфона? Будьте на связи, подробности 4 октября".

Вероятнее всего, речь идёт о презентации смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL. Как предполагает The Verge, мероприятие будет построено вокруг вопросов, перечисленных в рекламном ролике, пишет life.ru

Напомним, из ранних утечек известно, что Pixel 2 получит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4 Гбайт оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 Гбайт. В свою очередь, Pixel 2 XL сможет похвастать 5,99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Quad HD, оперативной памятью объёмом 4 Гбайт и накопителем на 128 Гбайт.

В середине июля 2017 года в Сеть утекли изображения Pixel 2 XL. Судя по опубликованному рендеру, сканер отпечатков пальцев в новом смартфоне будет расположен на задней панели в верхней части устройства.