"Белое ведро" в лондонской подземке сдетонировало не полностью

Взрывное устройство, сработавшее в лондонском метро на станции Parsons Green, сдетонировало не полностью. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Взрыв в вагоне поезда, который в этот момент находился на станции Parsons Green, произошел 15 сентября в 08:20 местного времени. По словам очевидцев, сила взрыва бомбы, которая была заложена в белом ведре, была небольшой, однако в результате возгорания, паники и давки несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

Как уточнили в лондонской службе скорой помощи, в результате теракта были госпитализированы 18 человек, передает Вести.ру.

Полицейские нашли второе взрывчатое вещество, которое не взорвалось. Расследованием инцидента занимается контртерористическое подразделение Скотленд- Ярда.

В связи с терактом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит заседание чрезвычайного правительственного комитета.

С марта 2017 года Великобританию накрыла волна терактов, жертвами которых стали десятки человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".