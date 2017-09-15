После теракта в лондонском метро госпитализировали 18 человек. ФОТО

Восемнадцать человек госпитализировали после теракта в лондонском метро, сообщила представитель службы скорой помощи Наташа Уиллс.

"Мы тесно работаем на месте с коллегами из Столичной полиции, Британской транспортной полиции, и лондонской пожарной службы, делаем все, чтобы пациенты получили медицинскую помощь как можно скорее", — отметила Уиллс.

Взрыв в метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Ветка метро, на которой произошел инцидент, частично закрылась, а городское управление транспорта призвало людей пользоваться наземным транспортом. На месте происшествия работают медики, вооруженные полицейские и пожарные, пишет РИА Новости

Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев и студентов.







