В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек

Число жителей планеты, страдающих от недоедания, увеличилось до 815 миллионов человек и составило 11%, говорится в докладе пяти гуманитарных организаций ООН "Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в мире", который представлен в пятницу в Риме.

Масштабы голода сокращались на протяжении десяти лет, но сегодня его рост обусловлен увеличением числа военных конфликтов и последствиями изменения климата, утверждается в объемном документе, который составили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная продовольственная программа, Международный фонд сельскохозяйственного развития, Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Их доклад впервые оценивает ситуацию с продовольственной безопасности в контексте планов ООН по ликвидации голода к 2030 году, сообщает РИА Новости

"Пока неясно, сигнализируют ли недавний всплеск распространенности голода и снижение уровня продовольственной безопасности о повороте к новой тенденции, либо это лишь отражение острой переходной ситуации. В любом случае, если сравнивать с 2010 годом, темпы снижения уровня и облегчения степени недоедания заметно замедлились. Эти отрезвляющие новости получены в год, когда в Южном Судане был официально объявлен голод, а еще в ряде стран, в том числе в Йемене, Нигерии и Сомали, отсутствие продовольственной безопасности достигло кризисного уровня и тоже грозит обернуться голодом", — говорится в докладе.



