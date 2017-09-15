В Китае мужчина получил полгода тюрьмы за кражу и убийство лебедя

Мужчина в Шанхае был признан виновным по обвинению в краже и получил шесть месяцев тюремного заключения за то, что похитил из городского парка черного лебедя, а позже зажарил его, но есть не стал, так ему не понравился вкус птицы, сообщил суд района Сюйхуэй города Шанхай.

Как отмечается на официальной странице суда в микроблоге Weibo, инцидент произошел еще 20 апреля в городском парке Сюйцзяхуэй. Преступник по фамилии Чжоу вместе со своим другом проник в парк ночью с целью украсть рыбу из пруда, однако они наткнулись на охранников и не смогли осуществить задуманное.

Когда злоумышленники покидали парк, Чжоу увидел лебедя на берегу пруда, поймал его и поместил в свою сумку, охрана парка этого не заметила. Лебедь умер по дороге к дому злоумышленника, который приехал в Шанхай из другого города на подработку. Чжоу зажарил лебедя, но есть не стал, так как ему не понравился вкус; приготовленную птицу он выбросил, сообщает РИА Новости

Администрация парка сообщила о пропаже лебедя несколькими часами позже, полиции по камерам видеонаблюдения удалось вычислить преступника. Он был оперативно задержан.

В Китае черный лебедь не охраняется государством, это помогло Чжоу избежать более серьезного наказания. Помимо шести месяцев заключения, он также выплатил штраф в одну тысячу юаней.





