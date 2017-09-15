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Зонд Cassini ведет свой последний репортаж из атмосферы Сатурна
// фото: Cassini - NASA
14:19, 15 Sep 2017
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Космический аппарат Cassini приступил к отправке последних научных данных и фотографий за свою 20-летнюю миссию. В восемь утра специалисты NASA дали команду на старт операции под названием "Великий финал". Зонд прошел мимо спутника Сатурна Энцелада и подготовился к вхождению в атмосферу планеты.

Начиная с апреля аппарат 22 раза "нырял" в атмосферу Сатурна, проходя между планетой и ее кольцами на высоте от 1600 до 4000 километров от поверхности. Но нынешняя встреча окажется ни на что не похожей. Cassini будет передавать данные об атмосфере планеты со скоростью 27 килобит в секунду до тех пор, пока его двигатели будут в состоянии удерживать антенну в направлении Земли. После этого зонд распадется и сгорит, как метеорит, передает newsru.com.

"Великий финал" Cassini - это гораздо больше, чем просто окончательное погружение космического аппарата в атмосферу Сатурна. Это драматическое событие является краеугольным камнем шестимесячных смелых исследований и научных открытий. Эти шесть месяцев - захватывающая заключительная глава в историческом 20-летнем путешествии", - говорится в сообщении NASA, посвященном событию.

По мере погружения в атмосферу Cassini будет собирать невероятно ценную информацию, добыча которой была слишком рискованной ранее. Так, аппарату предстоит сделать подробные карты гравитационных и магнитных полей Сатурна, которые позволят ученым представить, как планета устроена внутри, и, возможно, разрешить загадку невероятно быстрого вращения Сатурна. Кроме того, новая информация даст представление о том, сколько материи находится в кольцах, и приблизит к пониманию их происхождения. А камеры получат удивительные изображения колец и облаков Сатурна. Основные данные будут до последней минуты передаваться с масс-спектрометра.

В верхние слои атмосферы Cassini должен был войти примерно в 13:32 по московскому времени. Его двигатели наращивали мощность для стабилизации аппарата. Но так как передача данных с зонда на Землю идет с опозданием в 83 минуты, то точное время, когда зонд прекратит свое существование выяснится лишь около 14:55 мск. Специалисты NASA уверены, что блок с радиоизотопным источником питания полностью сгорит.

За входом аппарата в атмосферу можно будет наблюдать с Земли в телескопы, однако момент будет не слишком подходящим, поскольку Cassini будет сближаться с освещенной стороной планеты.

Как напоминают в NASA, Cassini семь лет добирался от Земли до Сатурна и 13 лет провел на орбите планеты. Он работает на ракетном топливе. Полученные за несколько последних лет данные позволили предположить, что два спутника Сатурна, Энцелад и Титан, могут содержать обитаемые или по крайней мере "пребиотические" среды. Если бы зонд остался на орбите с выработанным топливом, его неуправляемое движение могло привести к столкновению с одной из лун и теоретически повлиять на будущие исследования по поводу возможности жизни на них. Поэтому аппарат решено было уничтожить максимально полезным для науки способом.

"Cassini не узнает о том, что с ним произойдет что-то плохое, до тех пор, пока не начнет разрушаться. В последний момент он может отправить сообщение о бедствии", - говорит один из инженеров, ответственных за связь с аппаратом.




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